CIM Médio Tejo promove seminários online transnacionais sobre turismo sustentável

Gastronomia, cinema e mecenato são os temas centrais de três seminários online promovidos pela CIM Médio Tejo no âmbito do projecto europeu HITTS, com participação de especialistas e tradução simultânea em espanhol e francês.

O turismo sustentável, a valorização do património e a afirmação dos territórios rurais estão no centro de um novo ciclo de seminários online transnacionais promovido pela Comunidade Intermunicipal (CIM) do Médio Tejo, no âmbito do projecto HITTS – Heritage Innovation, Territory, Tourism and Sustainability. A iniciativa decorre nos dias 22 e 29 de Abril e 6 de Maio, sempre às 10h00, e reúne especialistas de várias áreas para debater temas estratégicos como a gastronomia, o cinema e o mecenato, numa perspectiva integrada de desenvolvimento turístico sustentável. Segundo a CIM Médio Tejo, esta acção pretende explorar caminhos capazes de potenciar as singularidades culturais, naturais e patrimoniais dos territórios, sobretudo em meio rural, em linha com os objectivos do programa europeu Interreg Sudoe, que cofinancia o projecto HITTS. A primeira sessão, marcada para 22 de Abril, terá como orador João Pedro Gomes, doutorado em Patrimónios Alimentares: Culturas e Identidades pela Universidade de Coimbra. O seminário irá centrar-se no papel da gastronomia e do património imaterial como factores de identidade e de atracção turística, destacando a importância das tradições alimentares na criação de experiências autênticas. No dia 29 de Abril, a sessão será conduzida por Mariana Calaça Baptista, mestre em Arquitectura e Gestão Cultural e film comissioner na Centro de Portugal Film Commission. O enfoque estará nas oportunidades que o cinema e a produção audiovisual podem oferecer na promoção dos territórios, reforçando a visibilidade e a atractividade dos destinos. O ciclo termina a 6 de Maio com Sofia Macedo, doutorada em História Moderna e Contemporânea pelo ISCTE e actual coordenadora do Palácio Nacional de Queluz. A responsável irá abordar o papel do mecenato e das parcerias com entidades privadas na valorização patrimonial e no desenvolvimento de projectos culturais sustentáveis e inovadores.