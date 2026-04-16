Coordenador da ADIRN, Jorge Rodrigues, eleito presidente da Federação Minha Terra

Organismo integra associadas de todas as 9 regiões NUTS II, do país, entre as quais Oeste e Vale do Tejo.

Decorreu a 7 de Abril, a Assembleia-Geral da Federação MINHA TERRA, que elegeu os novos órgãos sociais para o triénio 2026-2029. A direcção, que integra associadas de todas as regiões NUTS II, passará a ser presidida por Jorge Rodrigues em representação da ADIRN - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte.

A Federação Minha Terra assume um papel estratégico na promoção do desenvolvimento local em Portugal, congregando diversas associações de desenvolvimento regional e liderando iniciativas orientadas para a valorização dos territórios rurais, o reforço da coesão territorial e social, bem como o estímulo à inovação e ao empreendedorismo.

Destaca-se igualmente pela sua intervenção na implementação de instrumentos de política pública, nomeadamente no âmbito da abordagem LEADER, contribuindo de forma decisiva para a dinamização sustentável das comunidades locais.

Para a ADIRN, a eleição de Jorge Rodrigues, “constitui um reconhecimento do trabalho desenvolvido e da sua experiência no sector, reforçando o compromisso com uma actuação orientada para a cooperação, a proximidade e a valorização dos territórios rurais”, refere aquela organização, em comunicado.