uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-04-16
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.04.16 1ª página Economia Coordenador da ADIRN, Jorge Rodrigu ...

Coordenador da ADIRN, Jorge Rodrigues, eleito presidente da Federação Minha Terra

Organismo integra associadas de todas as 9 regiões NUTS II, do país, entre as quais Oeste e Vale do Tejo.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Decorreu a 7 de Abril, a Assembleia-Geral da Federação MINHA TERRA, que elegeu os novos órgãos sociais para o triénio 2026-2029. A direcção, que integra associadas de todas as regiões NUTS II, passará a ser presidida por Jorge Rodrigues em representação da ADIRN - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte.
A Federação Minha Terra assume um papel estratégico na promoção do desenvolvimento local em Portugal, congregando diversas associações de desenvolvimento regional e liderando iniciativas orientadas para a valorização dos territórios rurais, o reforço da coesão territorial e social, bem como o estímulo à inovação e ao empreendedorismo.
Destaca-se igualmente pela sua intervenção na implementação de instrumentos de política pública, nomeadamente no âmbito da abordagem LEADER, contribuindo de forma decisiva para a dinamização sustentável das comunidades locais.
Para a ADIRN, a eleição de Jorge Rodrigues, “constitui um reconhecimento do trabalho desenvolvido e da sua experiência no sector, reforçando o compromisso com uma actuação orientada para a cooperação, a proximidade e a valorização dos territórios rurais”, refere aquela organização, em comunicado.

Mais Notícias

    A carregar...