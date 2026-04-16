Nova geração eléctrica OPEL equipada com tecnologia V2L

Reforço do compromisso da marca com uma mobilidade mais sustentável, eficiente e orientada para as necessidades reais dos condutores.

A Opel anunciou a chegada de uma nova geração de modelos eléctricos com destaque para o novo Opel Astra Electric, agora equipado com tecnologia inovadora V2L (vehicle-to-load).

Aquela solução representa um avanço significativo na forma como os automóveis eléctricos podem ser utilizados no quotidiano, reforçando o compromisso da marca com uma mobilidade mais sustentável, eficiente e orientada para as necessidades reais dos condutores.

O novo Opel Astra Electric apresenta-se com uma imagem mais elegante e moderna, aliando design a tecnologia de ponta. No centro desta evolução está o sistema V2L, que permite utilizar a bateria do veículo como fonte de energia para dispositivos externos.

A tecnologia V2L não se limita ao Astra, uma vez que a Opel está a expandi-la progressivamente a outros modelos da sua gama eléctrica, incluindo o Opel Grandland Electric, o Opel Mokka Electric, o Opel Corsa Electric e o Opel Combo Electric.

No plano da autonomia, o novo Astra Electric reforça igualmente a sua competitividade. Equipado com um motor de 115 kW (156 cv) e uma bateria de 58 kWh, o modelo oferece agora até 454 quilómetros de autonomia em ciclo WLTP, proporcionando maior liberdade de utilização no dia a dia e reduzindo a necessidade de paragens frequentes para carregamento.

Para a LPM, esta nova geração de veículos representa mais do que uma actualização tecnológica, sendo um passo consistente numa estratégia focada nas pessoas, que procura facilitar a transição para a mobilidade eléctrica, tornando-a mais acessível, intuitiva e funcional.