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Edição de 2026.04.16 1ª página Economia Nova geração eléctrica OPEL equipad ...
Nova geração eléctrica OPEL equipada com tecnologia V2L
Nova gama Opel permite carregar outros equipamentos eléctricos para usar no dia a dia - foto DR

Nova geração eléctrica OPEL equipada com tecnologia V2L

Reforço do compromisso da marca com uma mobilidade mais sustentável, eficiente e orientada para as necessidades reais dos condutores.

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A Opel anunciou a chegada de uma nova geração de modelos eléctricos com destaque para o novo Opel Astra Electric, agora equipado com tecnologia inovadora V2L (vehicle-to-load).
Aquela solução representa um avanço significativo na forma como os automóveis eléctricos podem ser utilizados no quotidiano, reforçando o compromisso da marca com uma mobilidade mais sustentável, eficiente e orientada para as necessidades reais dos condutores.
O novo Opel Astra Electric apresenta-se com uma imagem mais elegante e moderna, aliando design a tecnologia de ponta. No centro desta evolução está o sistema V2L, que permite utilizar a bateria do veículo como fonte de energia para dispositivos externos.
A tecnologia V2L não se limita ao Astra, uma vez que a Opel está a expandi-la progressivamente a outros modelos da sua gama eléctrica, incluindo o Opel Grandland Electric, o Opel Mokka Electric, o Opel Corsa Electric e o Opel Combo Electric.
No plano da autonomia, o novo Astra Electric reforça igualmente a sua competitividade. Equipado com um motor de 115 kW (156 cv) e uma bateria de 58 kWh, o modelo oferece agora até 454 quilómetros de autonomia em ciclo WLTP, proporcionando maior liberdade de utilização no dia a dia e reduzindo a necessidade de paragens frequentes para carregamento.
Para a LPM, esta nova geração de veículos representa mais do que uma actualização tecnológica, sendo um passo consistente numa estratégia focada nas pessoas, que procura facilitar a transição para a mobilidade eléctrica, tornando-a mais acessível, intuitiva e funcional.

Nova geração eléctrica OPEL equipada com tecnologia V2L

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