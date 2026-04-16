Ourém e Arruda dos Vinhos com projectos de reconstrução validados

Trinta e sete projectos - vários deles de Arruda dos Vinhos e Ourém - já foram submetidos à plataforma colaborativa de Reconstrução da Região Centro do País. Este primeiro grupo de 37 projectos validados pela Estrutura de Missão para apoio colaborativo na sequência do mau tempo foi lançado numa plataforma ‘online’, anunciou o organismo. Através da página na internet “ppl.pt/reconstruir” é possível contribuir para o financiamento da recuperação de um conjunto de iniciativas em curso nas áreas afectadas pelas tempestades.

O primeiro lote de propostas instruídas e validadas pela estrutura de missão inclui infraestruturas públicas, equipamentos desportivos e culturais, quartéis de bombeiros, espaços comunitários, projectos sociais, educativos e ambientais. Segundo a estrutura de missão, os 37 projectos reflectem “as necessidades concretas dos territórios afectados”, bem como “a diversidade e abrangência das respostas em curso”.

A plataforma de reconstrução, desenvolvida em parceria com o ‘site’ de campanhas de angariação PPL, permite que cidadãos, empresas e instituições apoiem a recuperação “sem quaisquer comissões associadas”, de “forma identificada ou anónima”. A submissão de projectos a integrar a plataforma mantém-se “aberta em regime contínuo”, esclareceu a estrutura, estando prevista a inclusão de novos projectos em ciclos quinzenais. Em simultâneo, o organismo avança que tem desenvolvido contactos com investidores institucionais, “incluindo fundações e outros mecenas”, promovendo “a sua adesão a esta iniciativa e o apoio aos projectos disponibilizados na plataforma”.

Além de Arruda dos Vinhos e Ourém, estreiam a plataforma os concelhos de Coimbra, Arganil, Penela, no distrito de Leiria, de Pombal, Porto de Mós, Batalha e Leiria, no distrito de Pombal, Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco, Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal e Alcoutim, no distrito de Faro.