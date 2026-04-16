Semana Santa encheu Sardoal e reforçou peso do concelho no turismo religioso

Forte adesão às celebrações da Semana Santa confirmou Sardoal como palco maior de fé, tradição e identidade, com o executivo municipal a sublinhar o impacto positivo de uma programação que mobilizou a população, atraiu visitantes e voltou a projectar o concelho.

A forte adesão popular à Semana Santa de Sardoal confirmou que o evento é um dos maiores símbolos identitários do concelho e um motor de atracção de visitantes. Na reunião de câmara de 8 de Abril, o executivo destacou o sucesso da edição deste ano, sublinhando a grande participação da comunidade, o envolvimento das associações e instituições locais e o impacto positivo na promoção turística do território. Essa leitura surge em linha com o espírito da programação divulgada, que apresentava a Semana Santa como um tempo de fé, tradição e esperança, num ano particularmente simbólico para o concelho após os estragos causados pela tempestade Kristin.

O presidente da Câmara de Sardoal, Pedro Rosa, agradeceu publicamente o contributo de todos os que ajudaram a dar corpo às celebrações, considerando que este continua a ser “um dos momentos mais altos do ano”. A meteorologia ajudou a reforçar a mobilização nas procissões, exposições e iniciativas culturais, num programa que decorreu entre 22 de Março e 5 de Abril e que voltou a colocar a vila no centro das atenções. Entre os momentos mais marcantes estiveram a Procissão dos Fogaréus, a Procissão do Enterro do Senhor, a Vigília Pascal e a Procissão da Ressurreição, a par dos emblemáticos tapetes ornamentais de flores e verduras naturais, uma tradição secular que distingue Sardoal no panorama nacional. Além da dimensão religiosa, a programação integrou exposições, mercado de Páscoa, teatro, concertos e outras propostas culturais, reforçando a ideia de que a Semana Santa é também um acontecimento com reflexos directos na economia local e na imagem do concelho. O vereador socialista Pedro Duque assinalou precisamente essa capacidade mobilizadora, classificando a participação dos sardoalenses como “acima da média” e destacando ainda o crescente envolvimento da comunidade escolar.