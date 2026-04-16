Alverca e Sobralinho assinalam 25 de Abril com programa de dois dias

A União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho vai assinalar os 52 anos do 25 de Abril com um programa diversificado, repartido por dois dias, que junta momentos institucionais, culturais e recreativos. As comemorações arrancam na noite de 24 de Abril, pelas 21h30, com a sessão solene evocativa da Revolução dos Cravos, que inclui intervenções das forças políticas eleitas na assembleia de freguesia e que vai decorrer no Centro Cultural do Bom Sucesso. Seguem-se momentos culturais que incluem poesia, música e actuações, com destaque para o Cancioneiro Clandestino, Gruta Forte e para o grupo coral Unidos do Baixo Alentejo.

Já na Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia do Sobralinho, também pelas 21h30, vai haver teatro alusivo à data, seguido das intervenções oficiais e entrega dos prémios do torneio de dominó.

No dia 25 de Abril, o programa tem início às 9h00, em Alverca do Ribatejo, com o hastear das bandeiras na Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense (SFRA). Segue-se, às 9h15, o desfile da banda da SFRA pelas ruas da cidade, com paragens junto aos monumentos ao 25 de Abril e a Josué Romão. As celebrações prosseguem no Sobralinho a partir das 11h00, com o hastear das bandeiras na delegação local da junta. Pelas 11h15, a banda da SFRA volta a desfilar pelas ruas da vila, com paragem junto ao Centro de Convívio Álvaro Pinheiro.