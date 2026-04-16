Arranca em Ourém operação de 4,6 milhões para travar incêndios e reorganizar a floresta

Os trabalhos de gestão de combustível nas Serras Norte de Ourém arrancaram com a ambição de dar corpo a uma nova forma de olhar para a floresta, mais organizada, mais protegida e com capacidade para gerar valor num território marcado pelo minifúndio e pela vulnerabilidade aos incêndios rurais. A apresentação do projecto, realizada em Pederneira, na freguesia de Urqueira, assinalou o início de uma intervenção integrada nas freguesias de Espite, Urqueira e Casal dos Bernardos, ao abrigo da Operação Integrada de Gestão da Paisagem (OIGP), com um investimento global na ordem dos 4,6 milhões de euros, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência. Este passo surge na sequência do trabalho institucional e administrativo que vinha a ser preparado há vários meses. Como O MIRANTE noticiou em Outubro de 2025, a Câmara de Ourém tinha já formalizado um protocolo com a Associação de Desenvolvimento das Serras Norte de Ourém (ADN), garantindo um apoio municipal até 30 mil euros para assegurar despesas de gestão que não estavam cobertas pelo programa governamental. Esse apoio foi visto como essencial para dar sustentabilidade ao arranque de uma estrutura criada para representar proprietários e agentes locais e para conduzir uma estratégia comum numa área florestal extensa e fragmentada.

A ADN nasceu para responder à dificuldade em gerir de forma coerente milhares de parcelas dispersas, muitas delas abandonadas, num território de elevado risco. Segundo o que foi então explicado, a Área Integrada de Gestão da Paisagem Serras do Norte de Ourém, criada em 2021, abrange 2.931 hectares e inclui as freguesias de Espite, Urqueira, Rio de Couros e Casal dos Bernardos. A missão da associação passa por representar os proprietários, articular-se com entidades públicas e produtores florestais e concretizar uma operação que combine prevenção, valorização económica dos recursos, defesa da floresta e adaptação às alterações climáticas. O início agora anunciado da limpeza das faixas de gestão de combustível procura reduzir a perigosidade, reforçar a resiliência do território e criar condições para que a floresta deixe de ser apenas um problema sazonal para passar a ser um activo com futuro.