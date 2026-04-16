Câmara de Rio Maior atribui 11 mil euros e reforça apoio ao associativismo

A Câmara Municipal de Rio Maior aprovou a atribuição de mais de 11 mil euros em apoios financeiros a três instituições do concelho, numa medida que pretende reforçar o associativismo local e melhorar as condições de funcionamento das colectividades. A decisão foi tomada na reunião do executivo realizada a 13 de Março e abrange o Centro Social de S. Domingos, na freguesia de Asseiceira, a Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Carvalhais e a Lucky Motion – Associação Desportiva. No total, o investimento municipal ronda os 11 mil euros e destina-se à aquisição de equipamentos considerados essenciais para a actividade regular destas entidades.

O Centro Social de S. Domingos recebeu um apoio de 3.000 euros para comparticipar a compra de um gerador a instalar na sua sede, solução que permitirá assegurar condições de funcionamento em caso de falha no fornecimento de energia eléctrica. A entrega do apoio contou com a presença do presidente da câmara, Filipe Santana Dias, dos vereadores Lopes Candoso e Miguel Santos, e ainda da presidente da Junta de Freguesia de Asseiceira, Filipa Raimundo. Já a Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Carvalhais foi contemplada com 5.120 euros, verba destinada à aquisição de equipamentos e materiais para o apetrechamento da sede. O objectivo passa por reforçar as condições de segurança, funcionalidade e utilização daquele espaço associativo. Com cerca de 40 anos de existência, a colectividade mantém um papel activo na dinamização cultural e recreativa da comunidade. A Lucky Motion – Associação Desportiva recebeu um apoio de 3.730 euros para a compra de equipamentos e materiais desportivos. Embora seja uma associação recente, o clube tem vindo a consolidar a sua actividade no voleibol, contando já com cerca de 60 atletas distribuídos por vários escalões etários. Na entrega deste apoio esteve também presente o presidente da Junta de Freguesia de Rio Maior, João Rebocho.