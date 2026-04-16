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Edição de 2026.04.16 1ª página Política Críticas ao reforço de quadros na C ...

Críticas ao reforço de quadros na Câmara do Cartaxo por concurso para técnico social

Abertura de um concurso para técnico superior de serviço social na Câmara do Cartaxo motivou críticas do Chega, que acusa o município de continuar a reforçar a máquina autárquica em vez de canalizar recursos para outras prioridades.

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A abertura de um concurso para recrutamento de um técnico superior de serviço social para a Câmara Municipal do Cartaxo gerou discussão na reunião do executivo realizada a 2 de Abril. A proposta foi aprovada, mas contou com a abstenção do Chega, que levantou dúvidas sobre a opção da autarquia em reforçar os seus quadros. A vereadora Luísa Areosa criticou a decisão, defendendo que o município continua a privilegiar a contratação de pessoal para a estrutura camarária em vez de direccionar recursos para áreas que considera mais necessárias. “Há sempre procedimentos contratuais para a câmara, o Estado engorda mais”, afirmou.
Em resposta, o presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, esclareceu que está em causa o preenchimento de uma vaga já prevista no mapa de pessoal do município. O autarca questionou ainda como poderia a câmara dar resposta às necessidades sociais do concelho sem dispor dos técnicos adequados para o efeito. O presidente reagiu com dureza às críticas da vereadora do Chega, acusando-a de confundir matérias distintas e de fazer “politiquice” em vez de apresentar contributos úteis para a resolução dos problemas. “Cada tiro, cada melro”, atirou João Heitor, durante a troca de argumentos no executivo. A deliberação acabou por avançar, mas o debate voltou a expor divergências políticas em torno da gestão dos recursos humanos do município e da forma como devem ser definidas as prioridades da autarquia.

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