Falha técnica afecta validação de passes Ribatejana + Lisboa na Carris

Os utentes da transportadora Ribatejana com passes combinados Ribatejana + Lisboa estão, desde o mês de Março, a enfrentar dificuldades na validação dos títulos de transporte nos autocarros da Carris, situação que terá origem numa alteração técnica ao sistema de validação. A Ribatejana garantiu a O MIRANTE que o problema “resulta de uma alteração efectuada pela Carris no software de validação, que provocou incompatibilidades na configuração dos títulos da CIM Lezíria do Tejo”.

Após várias reclamações dos utentes, a transportadora diz estar a trabalhar em conjunto com a Carris e a TML “para resolver o problema com a maior brevidade possível”, embora ainda não exista uma data prevista para a sua resolução. No mês de Março, a Ribatejana vendeu 512 passes, estimando-se que cerca de 10% dos utilizadores estejam a ser afectados, com base nas reclamações recebidas.

Fonte da Ribatejana esclarece ainda que, apesar das falhas registadas nos autocarros da Carris, os passes continuam válidos no Metropolitano de Lisboa, onde a validação está a funcionar normalmente.

O MIRANTE sabe que alguns fiscais já abordaram utentes por causa desta situação, tendo estes de apresentar um comprovativo da compra do passe. Sobre esta questão, a Ribatejana avança que a Carris está ao corrente e que, em caso de eventual aplicação de coimas, estas poderão ser contestadas pelos passageiros, uma vez que o problema resulta de uma falha técnica alheia aos utilizadores.