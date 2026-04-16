João Heitor assegura que obras no concelho do Cartaxo estão a avançar

Presidente da Câmara do Cartaxo garantiu que várias obras em curso no concelho estão a avançar dentro dos prazos previstos, apesar das dúvidas levantadas pela oposição.

Na reunião de câmara de 2 de Abril, os vereadores Ricardo Magalhães, do PS, e Luísa Areosa, do Chega, pediram esclarecimentos ao executivo sobre várias intervenções no concelho, nomeadamente o estado das estradas em Valada, o muro da Escola Básica Marcelino Mesquita, o parque de estacionamento de Vila Chã de Ourique e as obras da Loja do Cidadão, financiadas pelo PRR. Luísa Areosa voltou a insistir no ponto de situação da intervenção na Escola Básica Marcelino Mesquita e questionou ainda o município sobre construções ilegais entre Valada e Vale de Santarém. A autarca defendeu que a câmara tem competência para repor a legalidade. Sobre a escola, João Heitor explicou que a obra está em revisão na divisão de obras municipais e que já foram feitas consultas ao mercado para futura adjudicação. Já a questão das construções ilegais não mereceu resposta do presidente.

Ricardo Magalhães pediu explicações sobre o atraso no parque de estacionamento de Vila Chã de Ourique. João Heitor respondeu que houve um primeiro entrave relacionado com um poste da E-Redes, entretanto resolvido, mas surgiu depois uma nova condicionante ligada a cabos de uma operadora de telecomunicações. Ainda assim, frisou que a empreitada está a avançar. O eleito socialista quis também saber quando arrancam as obras da circular urbana e levantou dúvidas sobre a execução da Loja do Cidadão. Referiu queixas de moradores devido à realização de trabalhos depois das 20h00 e questionou se essas intervenções estão devidamente licenciadas.

João Heitor confirmou que a circular urbana deverá arrancar em Maio. Quanto à Loja do Cidadão, recordou ter assumido publicamente o atraso da obra e garantiu que foram emitidas licenças para trabalhos em horário alargado, sublinhando, no entanto, que não são permitidos trabalhos ruidosos depois das 20h00.