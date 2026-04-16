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Edição de 2026.04.16 1ª página Política Reabilitação de edifício municipal ...

Reabilitação de edifício municipal em Alhandra com atraso de 108 dias

Adjudicada em Outubro de 2024 por 589 mil euros, a obra tinha um prazo de execução de 420 dias, com conclusão prevista para 12 de Fevereiro de 2026.

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A obra de requalificação de um edifício municipal em Alhandra vai sofrer um atraso de 108 dias por causa do mau tempo. A Câmara de Vila Franca de Xira aprovou na última reunião do executivo a alteração do prazo de conclusão da empreitada de reabilitação de um edifício municipal situado em Alhandra, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A decisão resulta de um pedido apresentado pelo empreiteiro responsável pela obra, a empresa Pinto Miranda – Engenharia e Construção Unipessoal, Lda.
Inicialmente adjudicada em Outubro de 2024 por 589 mil euros (acrescidos de IVA), a obra tinha um prazo de execução de 420 dias, com conclusão prevista para 12 de Fevereiro de 2026. No entanto, com a aprovação do desvio agora deliberado, a nova data de conclusão passa para 31 de Maio de 2026, representando um atraso de 108 dias.
Segundo o pedido submetido pelo empreiteiro em Fevereiro deste ano, o prolongamento do prazo deve-se a vários factores que condicionaram o avanço dos trabalhos. Entre os principais motivos estão dificuldades técnicas relacionadas com o projecto, nomeadamente na execução de escavações, fundações e estruturas, bem como incompatibilidades entre especialidades que exigiram revisões e ajustes ao projecto inicial.
A estes constrangimentos juntaram-se atrasos no fornecimento de materiais, muitos deles com elevado grau de especificidade técnica, e dificuldades na contratação de subempreiteiros especializados, sobretudo nas áreas de serralharia e carpintaria. A elevada procura no mercado e a escassez de mão de obra qualificada contribuíram para a desaceleração de algumas frentes da obra.
Outro factor determinante foi o impacto das condições meteorológicas adversas. Períodos prolongados de chuva intensa e ventos fortes limitaram ou impediram a realização de trabalhos no exterior, afectando directamente o cumprimento do cronograma.
A análise técnica da fiscalização da obra confirmou a validade dos fundamentos apresentados pelo empreiteiro. Também os serviços técnicos municipais concluíram que os atrasos resultam, em grande parte, de circunstâncias imprevistas e alheias tanto ao dono da obra como ao empreiteiro. A alteração do prazo não implica qualquer custo adicional para o município.

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