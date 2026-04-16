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Edição de 2026.04.16 1ª página Política Sardoal baixa custos com animais re ...

Sardoal baixa custos com animais recolhidos e aprova novo preçário no canil

Criação de uma sala de cirurgia levou a câmara a aprovar novo preçário para actos médico-veterinários, permitindo que consultas, tratamentos e hospitalizações passem a ser feitos no local, com custos mais baixos para os municípios.

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A Câmara Municipal de Sardoal aprovou, na reunião do executivo de 8 de Abril, um novo preçário para o Centro de Recolha Oficial (CRO) intermunicipal, estrutura que serve também os concelhos de Abrantes e Constância. A alteração resulta da criação de uma sala de cirurgia no espaço, o que passa a permitir a realização local de vários actos médico-veterinários que, até agora, eram assegurados por clínicas externas. Segundo foi explicado em reunião, muitos serviços, como consultas, tratamentos e hospitalizações, dependiam até aqui da contratação de clínicas por cada um dos municípios, de acordo com as necessidades identificadas. Com a nova valência instalada no CRO, os procedimentos podem agora ser centralizados, reforçando a capacidade de resposta da estrutura.
A vereadora com o pelouro do Serviço Veterinário e Bem-Estar Animal, Joana Ramos, referiu que o novo preçário resulta de uma actualização interna, suportada por parecer jurídico do município de Abrantes. A tabela aplica-se apenas aos três municípios envolvidos e não a particulares. Os serviços abrangidos destinam-se a animais sob responsabilidade das autarquias, nomeadamente provenientes de colónias de gatos, no âmbito do programa Captura, Esterilização e Devolução (CED). Além de representar uma solução mais funcional, o novo preçário prevê valores inferiores aos praticados em clínicas privadas, traduzindo-se numa poupança para os municípios e numa melhoria da resposta veterinária no CRO.

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