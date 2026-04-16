Tentaram agredir polícias em VFX

A Polícia de Segurança Pública (PSP) de Vila Franca de Xira procedeu à detenção de dois homens, de 25 e 26 anos, pelo crime de resistência e coacção sobre funcionário. A detenção ocorreu no âmbito de uma acção de vigilância policial levada a cabo num local habitualmente frequentado por consumidores de estupefacientes. Durante a operação, agentes da PSP, trajando à civil, abordaram os suspeitos com o objectivo de realizar uma revista sumária e de segurança.

De acordo com a informação divulgada, os indivíduos reagiram de forma agressiva à abordagem policial, tendo injuriado os agentes e tentado agredir um dos polícias no momento da revista. No decurso da intervenção, no dia 2 de Abril, foram ainda apreendidas 25 doses de haxixe na posse dos suspeitos. Os dois homens foram detidos no local e conduzidos às salas de detenção do comando da PSP, onde permaneceram até serem presentes a interrogatório judicial.