João Leite e Pedro Ribeiro trocam acusações por causa da Universidade do Ribatejo

Reunião do executivo da Câmara de Santarém aqueceu, com o tema Universidade Politécnica do Ribatejo como pano de fundo. Vereador da oposição PS insinuou que o presidente do município está a querer colher louros de uma matéria sobre a qual não tem competência directa. A resposta de João Leite foi contundente e Pedro Ribeiro foi apelidado de “profissional do bota-abaixo”, “embaixador do pessimismo” e de ter uma nuvem negra a pairar sobre ele.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), deu conta, no feriado municipal de 19 de Março, das diligências que têm sido efectuadas junto do Governo, em conjunto com o Instituto Politécnico de Santarém (IPS), com vista à criação da Universidade Politécnica do Ribatejo. Mais de três semanas depois, o vereador socialista Pedro Ribeiro reagiu a esse anúncio, na reunião de câmara de 13 de Abril, dando a entender que o seu adversário está a querer recolher louros e dividendos políticos de uma matéria sobre a qual não tem competência directa e que decorre da possibilidade aberta pela mudança de legislação nesse campo, em 2025. “Isto não aconteceu há mais tempo porque a legislação não o permitia”, vincou. A resposta foi contundente, com o presidente a acusar o vereador de ser um “profissional do bota-abaixo”, “embaixador do pessimismo” e de ter uma nuvem negra a pairar sobre ele. “Nunca lhe ouvi um elogio”, referiu.

Antes, Pedro Ribeiro tinha sublinhado que as questões relacionadas com as universidades politécnicas são uma ambição antiga dos institutos cuja criação não depende directamente dos municípios e afirmou que o presidente falou do assunto “como se esse fosse um feito da câmara”. Deixando claro que essa é uma proposta contra a qual nada tem, “antes pelo contrário”, pois pode ser muito positiva para a região, defendeu que as várias entidades devem colaborar, “mas cada uma na sua área”. E lembrou que há outro politécnico na região (em Tomar) com quem devia ser articulada esta questão. O vereador socialista disse ainda que a forma como o assunto tem sido falado por João Leite “faz lembrar aquela posição em que, na prática, as obras são dos outros e a gente vai lá tirar a bandeirinha, tipo cuco”.

“Sopre a nuvem negra que tem sobre si”

Na resposta em tom indignado, João Leite (PSD) acusou o vereador socialista de “andar sistematicamente a puxar Santarém para baixo”, sublinhando que só quase um mês depois dessa intervenção é que o PS reagiu. “Não vou perder mais um segundo sobre uma intervenção tão baixa sobre um assunto tão relevante”, atirou o presidente da câmara que, embalado no discurso, classificou Pedro Ribeiro como “um embaixador do pessimismo e do bota-abaixo”, a quem nunca ouviu um elogio. “E o que vem dizer sobre um projecto tão importante como o da Universidade do Ribatejo é que o João Leite anda a dizer que a ideia é dele. Sopre a nuvem negra que tem sobre si”, reforçou João Leite, acrescentando: “Exige-se mais aos decisores políticos, exige-se responsabilidade e credibilidade”.

O líder do executivo releu um excerto da mensagem que enviou ao ministro da Educação sobre o assunto, onde mencionava o envolvimento do Politécnico de Santarém e dos 11 municípios da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) em torno da ambição de criar a Universidade Politécnica do Ribatejo. Um projecto, enfatizou contrariando Pedro Ribeiro, em que também há intervenção da autarquia, não só ao nível dos contactos políticos e institucionais mas também na cedência de espaços que permitam libertar instalações do IPS para aumentar a oferta de espaços de ensino.

“Confesso que pensava ouvir tudo e mais alguma coisa, mas acho que batemos no fundo daquilo que pode ser a posição e a visão política de um partido para um território. Este é um projecto que não é da pessoa A ou da pessoa B, aliás é uma ambição com décadas. O que precisamos é de uma liderança que, com o Politécnico e com os 11 municípios, defenda junto do Governo esta necessidade. É um projecto que está acima da mesquinhez do que foi dito nesta reunião de câmara”, reforçou João Leite.