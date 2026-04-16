Alenquer avança com programa municipal de apoio psicológico e nutricional

A criação de um programa dedicado à saúde mental e alimentação está em marcha em Alenquer. A iniciativa dirige-se a munícipes em situação de fragilidade social.

A Câmara Municipal de Alenquer vai dar início ao procedimento para a elaboração do regulamento de funcionamento do programa “Alenquer Saúde”, uma iniciativa que visa reforçar o apoio psicológico e nutricional a munícipes em situação de vulnerabilidade socioeconómica. A proposta, apresentada pela vereadora Cláudia Luís, assenta na necessidade de responder a problemas de saúde pública cada vez mais expressivos, como as doenças mentais e a obesidade, e foi sustentada por dados nacionais e internacionais que evidenciam a dimensão destes desafios.

De acordo com a informação técnica que suporta o documento, Portugal é o segundo país da Europa com maior prevalência de doenças psiquiátricas, afectando cerca de 20% da população. Também no nosso país, mais de metade da população adulta apresenta excesso de peso ou obesidade, com maior incidência a partir dos 45 anos e entre pessoas com menor escolaridade.

Perante este enquadramento, o programa “Alenquer Saúde” vai integrar consultas de apoio e orientação psicológica e nutricional, numa medida operacionalizada através da Divisão de Acção Social e Saúde. A proposta prevê agora o início formal do procedimento para a elaboração do regulamento, o qual será publicitado no sítio institucional do município. Os interessados poderão apresentar contributos no prazo de dez dias úteis após essa publicação, mediante requerimento dirigido ao responsável pelo processo.