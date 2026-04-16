Alenquer instala 250 armadilhas para combater vespa asiática

A acção incide sobretudo em meio urbano, onde a praga tem sido mais frequente. A monitorização será feita quinzenalmente até Maio.

A Câmara de Alenquer procedeu à instalação de 250 armadilhas em todo o concelho, com o objectivo de controlar a propagação da vespa asiática (vespa velutina). Esta espécie invasora, que se alimenta de abelhas e outros insectos polinizadores, tem provocado impactos significativos na biodiversidade local. A instalação das armadilhas incidiu sobretudo em meio urbano, onde se tem verificado uma maior ocorrência desta praga.

As armadilhas permanecerão no terreno até Maio, principalmente para a captura de vespas fundadoras, uma vez que estas são responsáveis pela criação de novas colónias, construindo ninhos primários onde podem ser geradas centenas de vespas. Durante este período, será realizada uma monitorização quinzenal das armadilhas, incluindo a contagem dos exemplares capturados e a substituição do líquido atractivo.

“Caso encontre alguma destas armadilhas, solicita-se que não a remova nem altere a sua localização, de forma a garantir a eficácia da acção. As mesmas serão recolhidas após o período indicado”, alerta o município. Ao encontrar um ninho de vespa asiática, as pessoas devem reportar à Divisão de Ambiente ou ao Serviço Municipal de Protecção Civil de Alenquer, evitando qualquer tentativa de remoção ou destruição por meios próprios.