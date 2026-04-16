Alenquer nomeia Filipe Rogeiro para associação das Linhas de Torres

A Câmara de Alenquer aprovou a nomeação do vereador do PSD, Filipe Rogeiro, como representante do município na Associação para o Desenvolvimento Turístico e Patrimonial das Linhas de Torres Vedras. A vereadora do PS, Cláudia Luís, referiu que, além da necessidade de nomear um representante político, foi também necessário designar um representante técnico, função que será desempenhada pelo funcionário da câmara Eduardo Godinho Silva. Filipe Rogeiro, que se absteve na votação, afirmou ser uma honra a sua nomeação e um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido. A adesão de Alenquer à associação, conhecida pela gestão e promoção da Rota Histórica das Linhas de Torres, tinha já sido aprovada em reunião de câmara a 9 de Setembro de 2024 e posteriormente validada pela Assembleia Municipal.