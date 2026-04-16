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Edição de 2026.04.16 1ª página Sociedade Alenquer toma posse de viaturas aba ...

Alenquer toma posse de viaturas abandonadas

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A Câmara de Alenquer vai tomar posse de 16 viaturas abandonadas na via pública, na sequência da ausência de resposta por parte dos respectivos proprietários. Perante esta situação, os veículos transitam para a esfera do município. A proposta foi aprovada por unanimidade em reunião do executivo. Durante a discussão do ponto, o vereador do PSD, Francisco Guerra, questionou a que período corresponde a recolha das viaturas. Segundo o presidente do município, João Nicolau, trata-se de veículos recolhidos ainda no mandato anterior.
O vereador independente Tiago Pedro, que no anterior mandato tinha a responsabilidade pelo pelouro, acrescentou que a autarquia avalia o estado de cada viatura e, mediante essa avaliação, pode colocá-la ao serviço do município.

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