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Edição de 2026.04.16 1ª página Sociedade Aluno fica inconsciente após golpe ...

Aluno fica inconsciente após golpe “mata-leão” em escola na Golegã

Rapaz de 12 anos perdeu os sentidos e ficou a sangrar de um olho após ter sido sujeito a um golpe conhecido como “mata-leão”, numa escola da Golegã. Direcção admite tomar medidas disciplinares.

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Um aluno de 12 anos, que frequenta o Agrupamento de Escolas da Golegã, Azinhaga e Pombalinho, ficou inconsciente e teve de ser transportado em ambulância para o hospital depois de ter sido vítima de um golpe conhecido como “mata-leão”, na manhã de terça-feira, 14 de Abril. O golpe, praticado nas artes marciais, foi aplicado por um colega da mesma idade, tendo deixado o aluno inconsciente e a sangrar de um olho.
O director do agrupamento de escolas, Mário Ferreira, explicou a O MIRANTE que a manobra não foi feita em contexto de agressão, mas de “uma brincadeira que correu mal” e que envolveu dois alunos do sétimo ano que, inclusive, são amigos e dão-se bem. Apesar disso, vinca, irão ser apuradas responsabilidades junto da vítima e do aluno responsável pelo golpe e possivelmente serão tomadas medidas disciplinares. “A direcção vai intervir e actuar disciplinarmente, porque apesar de ter sido uma brincadeira teve consequências”, vincou.
O episódio ocorreu na Escola Mestre Martins Correia, na Golegã, durante o intervalo maior da manhã, pelas 10h30, junto ao edifício principal. O aluno que sofreu o golpe acabou por ser inicialmente ajudado por um outro mais velho, que se apercebeu da situação. No momento não havia auxiliares por perto, admite o director, esclarecendo que o agrupamento de escolas não tem ao serviço o número de funcionários que deveria devido a situações de baixa médica, mas que mesmo que tivesse “não conseguem ver tudo” o que se passa ao momento no recinto escolar.

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