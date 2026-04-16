uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-04-16
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.04.16 1ª página Sociedade Apresentado projecto para moderniza ...

Apresentado projecto para modernizar estação ferroviária do Entroncamento

Proposta da Infraestruturas de Portugal marca o início de um processo moroso que visa o conforto dos utilizadores e a melhoria das acessibilidades na estação do Entroncamento.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Infraestruturas de Portugal (IP) apresentou à Câmara do Entroncamento uma proposta de projecto para a requalificação da estação ferroviária do Entroncamento, uma intervenção que o município considera essencial e também há muito esperada pela população. O encontro contou com a presença do presidente da câmara municipal, Nelson Cunha, da chefe de gabinete, Guiomar Messias, do vice-presidente da IP, Carlos Fernandes, e de três técnicos da empresa, que detalharam as linhas gerais do plano.
Segundo o município, a proposta apresentada pretende modernizar e valorizar a estação, reforçando o seu papel estratégico na mobilidade regional e nacional, estando entre as prioridades a melhoria das acessibilidades e o aumento do conforto dos utilizadores, daquela que é uma infraestrutura central para o Entroncamento.
A autarquia sublinha que, com esta reunião, deu-se o “primeiro passo” de um processo que será longo, tendo em conta o tempo necessário para cumprir todos os trâmites técnicos, administrativos e os prazos inerentes a uma intervenção desta dimensão. Numa fase mais avançada, a câmara e a IP irão promover uma sessão pública de apresentação do projecto, onde a população poderá conhecer em detalhe a intervenção prevista para a estação ferroviária da cidade.

Mais Notícias

    A carregar...