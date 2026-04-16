Azambuja integra projecto para pessoas com daltonismo na Estratégia de Saúde

Município de Azambuja é pioneiro no país ao incluir projecto que ajuda as pessoas com daltonismo na identificação de cores na sua estratégia de saúde.

Azambuja é neste momento o único município a integrar na sua Estratégia Municipal de Saúde o projecto ColorAdd: A cor é para todos - um sistema universal de identificação de cores desenvolvido para apoiar pessoas com daltonismo. Com esta medida, a autarquia, refere em comunicado, pretende contribuir para “uma sociedade mais acessível e inclusiva”. O projecto foi apresentado no dia 7 de Abril, na sessão pública dedicada à apresentação da Estratégia Municipal de Saúde que decorreu no Auditório Municipal do Páteo do Valverde, reunindo diversos munícipes interessados em conhecer as principais prioridades e linhas orientadoras do concelho na área da saúde e do bem-estar. Segundo o município, a sessão contou com a participação activa da comunidade, incentivando o envolvimento dos cidadãos na construção de políticas locais de saúde e reforçando o objectivo de um futuro mais saudável, inclusivo e consciente para todos.