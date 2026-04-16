Bibliotecas de VFX celebram Dia Mundial do Livro com programa cultural

Entre os dias 17 e 23 de Abril, as bibliotecas municipais do concelho de Vila Franca de Xira assinalam o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor com um programa diversificado que se estende por vários equipamentos culturais do concelho, promovendo a leitura, a partilha intergeracional e a valorização da literatura.

As iniciativas decorrem na Fábrica das Palavras, na Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria e na Biblioteca Municipal de Alverca, envolvendo públicos de diferentes idades através de actividades culturais e educativas. O programa arranca a 17 de Abril, pelas 10h00, na Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, com a 3.ª edição do Concurso Municipal de Leitura, dirigido a alunos de vários níveis de ensino, com o objectivo de estimular o gosto pela leitura e reforçar competências de compreensão e expressão oral.

As comemorações culminam a 23 de Abril, data em que se celebra o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor. Nesse dia, as bibliotecas municipais oferecem simbolicamente uma flor e um cartão com poema a todos os utilizadores que requisitem livros ou efectuem um cartão de leitor. Ainda nesta data, destacam-se iniciativas como “EntreGerações”, na Fábrica das Palavras, que promove o encontro entre crianças e seniores através da partilha de histórias, e a “Hora do Conto – Era uma vez um Cravo”, na Biblioteca Municipal de Alverca, evocando a Revolução de 25 de Abril de 1974.