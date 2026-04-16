uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-04-16
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.04.16 1ª página Sociedade Bibliotecas de VFX celebram Dia Mun ...

Bibliotecas de VFX celebram Dia Mundial do Livro com programa cultural

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Entre os dias 17 e 23 de Abril, as bibliotecas municipais do concelho de Vila Franca de Xira assinalam o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor com um programa diversificado que se estende por vários equipamentos culturais do concelho, promovendo a leitura, a partilha intergeracional e a valorização da literatura.
As iniciativas decorrem na Fábrica das Palavras, na Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria e na Biblioteca Municipal de Alverca, envolvendo públicos de diferentes idades através de actividades culturais e educativas. O programa arranca a 17 de Abril, pelas 10h00, na Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria, com a 3.ª edição do Concurso Municipal de Leitura, dirigido a alunos de vários níveis de ensino, com o objectivo de estimular o gosto pela leitura e reforçar competências de compreensão e expressão oral.
As comemorações culminam a 23 de Abril, data em que se celebra o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor. Nesse dia, as bibliotecas municipais oferecem simbolicamente uma flor e um cartão com poema a todos os utilizadores que requisitem livros ou efectuem um cartão de leitor. Ainda nesta data, destacam-se iniciativas como “EntreGerações”, na Fábrica das Palavras, que promove o encontro entre crianças e seniores através da partilha de histórias, e a “Hora do Conto – Era uma vez um Cravo”, na Biblioteca Municipal de Alverca, evocando a Revolução de 25 de Abril de 1974.

Mais Notícias

    A carregar...