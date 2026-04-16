Desvio para repor estrada que colapsou perto da Vila da Marmeleira

A Câmara de Rio Maior avançou com a construção de um desvio provisório na zona do abatimento na Estrada Municipal 514, entre Valbom e a Vila da Marmeleira, que veio permitir restabelecer a circulação naquela via, com todas as condições de segurança, a partir do dia 10 de Abril, sexta-feira. Esse troço da estrada abateu durante uma das tempestades do último Inverno, ficando intransitável.

O presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, esteve no início do mês na Vila da Marmeleira para uma sessão de esclarecimento com a população sobre as graves consequências das intempéries de Fevereiro naquela freguesia, dando conta do trabalho que está a ser desenvolvido pelo município no sentido de recuperar as vias afectadas.