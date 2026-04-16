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Edição de 2026.04.16 1ª página Sociedade Dois feridos em colisão entre combo ...

Dois feridos em colisão entre comboios em estaleiro ferroviário de Coruche

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Uma colisão entre duas locomotivas de serviço provocou dois feridos na madrugada de terça-feira, 14 de Abril, num estaleiro ferroviário da Linha de Vendas Novas, no concelho de Coruche. O alerta foi dado pelas 00h20, tendo sido inicialmente reportada uma colisão entre dois comboios. No entanto, foi posteriormente apurado que o acidente envolveu duas locomotivas que realizavam trabalhos de manutenção no antigo ramal da DAI, actualmente utilizado como estaleiro operacional. Do incidente resultaram dois feridos, um considerado leve, transportado para o Hospital de Santarém, e outro em estado grave, encaminhado para o Hospital Vila Franca de Xira. No local estiveram os Bombeiros Municipais de Coruche, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Franca de Xira e a Guarda Nacional Republicana, que assegurou a coordenação das operações e a investigação das causas do acidente. As circunstâncias da colisão estão a ser apuradas pelas autoridades competentes. O acidente não provocou constrangimentos na circulação ferroviária de passageiros, uma vez que ocorreu numa zona de estaleiro destinada exclusivamente a trabalhos de manutenção.

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