 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2026.04.16

Dupla armada rouba 960 euros nos CTT do Forte da Casa

Dois homens assaltaram a loja dos CTT no Forte da Casa levando 960 euros sob ameaça de arma de fogo. A dupla colocou-se em fuga antes da chegada das autoridades.

Dois homens armados assaltaram, no dia 9 de Abril, a loja dos CTT no Forte da Casa, tendo levado 960 euros da caixa. O assalto ocorreu por volta das 15h00, na Rua Padre Américo, e O MIRANTE apurou que, na altura, estavam no local, para além da funcionária, alguns clientes. Os homens entraram de rompante nos CTT, de pistola em punho, ameaçaram a funcionária e, em pouco tempo, fugiram com o dinheiro.
Quando a PSP chegou ao local já não conseguiu interceptar os assaltantes e, por se tratar de um crime com recurso a arma de fogo, a investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária (PJ). O assalto alarmou comerciantes e moradores do Forte da Casa. Testemunhas disseram a O MIRANTE que só se aperceberam do crime já depois de os suspeitos terem fugido, desconhecendo-se se abandonaram o local a pé ou nalgum veículo.
Fonte dos CTT disse que não é a primeira vez que a delegação do Forte da Casa é assaltada, sendo agora fundamental a videovigilância existente no interior para tentar identificar os autores. A PJ está a desenvolver diligências para identificar e localizar os responsáveis pelo assalto.

