Entroncamento revisita vida antes do 25 de Abril em nova exposição

No âmbito das comemorações do Revolução de 25 de Abril de 1974, a Câmara do Entroncamento vai promover, entre 18 a 30 de Abril, a exposição “O Entroncamento antes do 25 de abril: A Vida ao Ritmo do Apito”, que irá estar em exibição no átrio dos Paços do Concelho e na Biblioteca Municipal. A mostra pretende levar os visitantes a recuar no tempo e a conhecer um Entroncamento onde o quotidiano era ditado pelo som dos comboios e pela rotina dos trabalhadores ferroviários, onde quase todas as famílias tinham alguém a trabalhar na “Companhia” (CP).