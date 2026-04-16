Estado do cemitério de Azambuja comparado a uma pedreira

O vice-presidente da Câmara de Azambuja admitiu na última reunião do executivo municipal que o cemitério à entrada da vila de Azambuja, junto à Estrada Nacional 3, “está péssimo” e que “parece uma pedreira”. António José Matos (PS) falava a propósito da intervenção do vereador do PSD, Luís Benavente, que alertou para a falta de conservação e manutenção daquele espaço, destacando que o cenário é de “abandono”.

O autarca social-democrata, que recentemente visitou o espaço, cuja manutenção é da competência da Câmara de Azambuja, afirmou que há areia amontoada há várias semanas e que ao longo do cemitério estão depositadas pedras (lápides/tampas de jazigos) decorrentes de exumações.

Em resposta, o vice-presidente esclareceu que a autarquia tem apelado às funerárias e aos proprietários que retirem as pedras e que, caso isso não aconteça dentro do previsto, se avançará com um edital para que os serviços avancem com esse trabalho com o objectivo de dignificar e conservar o espaço. Sobre a terra acumulada, disse que poderá ser equacionada outra solução.