uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-04-16
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.04.16 1ª página Sociedade Estado do cemitério de Azambuja com ...

Estado do cemitério de Azambuja comparado a uma pedreira

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O vice-presidente da Câmara de Azambuja admitiu na última reunião do executivo municipal que o cemitério à entrada da vila de Azambuja, junto à Estrada Nacional 3, “está péssimo” e que “parece uma pedreira”. António José Matos (PS) falava a propósito da intervenção do vereador do PSD, Luís Benavente, que alertou para a falta de conservação e manutenção daquele espaço, destacando que o cenário é de “abandono”.
O autarca social-democrata, que recentemente visitou o espaço, cuja manutenção é da competência da Câmara de Azambuja, afirmou que há areia amontoada há várias semanas e que ao longo do cemitério estão depositadas pedras (lápides/tampas de jazigos) decorrentes de exumações.
Em resposta, o vice-presidente esclareceu que a autarquia tem apelado às funerárias e aos proprietários que retirem as pedras e que, caso isso não aconteça dentro do previsto, se avançará com um edital para que os serviços avancem com esse trabalho com o objectivo de dignificar e conservar o espaço. Sobre a terra acumulada, disse que poderá ser equacionada outra solução.

Mais Notícias

    A carregar...