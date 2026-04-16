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Edição de 2026.04.16 1ª página Sociedade Golegã entrega seis casas reabilita ...
Golegã entrega seis casas reabilitadas e reforça aposta na habitação pública
Município atribuiu as chaves a seis famílias beneficiárias, numa cerimónia que contou com a presença da secretária de Estado da Habitação - foto DR

Golegã entrega seis casas reabilitadas e reforça aposta na habitação pública

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Começou na Golegã o processo de entrega de seis habitações públicas municipais reabilitadas, num passo que o município considera estruturante para a política local de habitação e para a valorização do território. A cerimónia de entrega das chaves aos agregados familiares beneficiários contou com a presença da secretária de Estado da Habitação, Patrícia Costa, do executivo municipal em permanência, do presidente da assembleia municipal, do presidente da Junta de Freguesia da Golegã e de técnicos do município.
A intervenção insere-se na estratégia de reabilitação do parque habitacional municipal, financiada ao abrigo do Programa 1.º Direito e do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O objectivo passa por garantir melhores condições de habitabilidade às famílias, ao mesmo tempo que se promove a requalificação urbana e se reforça a atractividade do concelho. Segundo o município, esta acção tem também impacto na valorização do espaço público e na qualificação da imagem urbana da vila, enquadrando-se numa política mais ampla de coesão social e de promoção de habitação condigna.
Com a entrega destes seis fogos, a autarquia reafirma a intenção de continuar a investir em respostas públicas no sector da habitação, num contexto em que o acesso a casa tem assumido crescente importância para muitas famílias. A câmara sublinha que a reabilitação do património habitacional municipal é uma ferramenta essencial para melhorar a qualidade de vida da população e contribuir para um desenvolvimento mais sustentável do concelho.

Golegã entrega seis casas reabilitadas e reforça aposta na habitação pública

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