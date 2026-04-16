Inscrições abertas para o Meeting da Liberdade no Cartaxo

O Meeting da Liberdade regressa ao Cartaxo no dia 25 de Abril. As inscrições estão abertas até ao dia 20 de Abril, para atletas federados e não federados. A participação é gratuita com direito a almoço. A prova realiza-se a partir das 09h30, no Estádio Municipal do Cartaxo, organizada pela Câmara Municipal do Cartaxo e pela Escola de Atletismo Correr+.

O programa inclui corrida, salto em comprimento, lançamento do dardo e vortex e lançamento do peso, com prémios atribuídos aos três primeiros classificados de cada escalão. Os atletas não federados podem inscrever-se pelo e-mail aeac@gmail.com, indicando nome completo, número de Cartão de Cidadão, NIF e data de nascimento. Os atletas federados devem fazê-lo na plataforma da Federação Portuguesa de Atletismo, em fpacompeticoes.pt.