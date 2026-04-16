uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-04-16
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.04.16 1ª página Sociedade Inscrições abertas para o Meeting d ...

Inscrições abertas para o Meeting da Liberdade no Cartaxo

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Meeting da Liberdade regressa ao Cartaxo no dia 25 de Abril. As inscrições estão abertas até ao dia 20 de Abril, para atletas federados e não federados. A participação é gratuita com direito a almoço. A prova realiza-se a partir das 09h30, no Estádio Municipal do Cartaxo, organizada pela Câmara Municipal do Cartaxo e pela Escola de Atletismo Correr+.
O programa inclui corrida, salto em comprimento, lançamento do dardo e vortex e lançamento do peso, com prémios atribuídos aos três primeiros classificados de cada escalão. Os atletas não federados podem inscrever-se pelo e-mail aeac@gmail.com, indicando nome completo, número de Cartão de Cidadão, NIF e data de nascimento. Os atletas federados devem fazê-lo na plataforma da Federação Portuguesa de Atletismo, em fpacompeticoes.pt.

Mais Notícias

    A carregar...