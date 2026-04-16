Lançamento do livro “Virgínia, a arte de seduzir em palco” em Torres Novas
Teatro Virgínia acolhe a 19 de Abril o lançamento do livro «Virgínia, a arte de seduzir em palco», da autoria de Maria Virgílio Lopes.
O livro “Virgínia, a arte de seduzir em palco”, uma biografia da actriz torrejana, da autoria de Maria Virgílio Lopes, vai ser lançado no domingo, 19 de Abril, pelas 15h00, no Teatro Virgínia, em Torres Novas. A sessão de lançamento vai contar com a participação de Carlos Carvalheiro, do grupo Fatias de Cá, e de Célia Barroca e Maria do Rosário Brites, do Teatro Experimental de Riachos.
Esta nova edição da Câmara de Torres Novas é publicada no ano em que se celebram os 70 anos da instalação do actual edifício do Teatro Virgínia, no Largo José Lopes dos Santos. Foi no dia 16 de Abril de 1866, há 160 anos, que Virgínia Dias da Silva se estreou no Teatro do Príncipe Real, em Lisboa, aos 16 anos de idade.
Maria Virgílio Cambraia Lopes é licenciada em Filologia Românica, tem mestrado e doutoramento em Estudos Artísticos, ramo Estudos de Teatro, pela Universidade de Lisboa, tendo-se especializado no estudo da caricatura na obra gráfica de Rafael Bordalo Pinheiro. Publicou artigos científicos e alguns livros como Riso, Troça e Aplauso, Representações satíricas dos Escritores Portugueses, Rafael Bordalo Pinheiro Memórias e Imagens de Teatro e O Teatro n’A Paródia de Rafael Bordalo Pinheiro.