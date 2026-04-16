Morador denuncia atrasos em obras e problemas ambientais em Vialonga

Miguel Mota, morador na freguesia de Vialonga, alertou na Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira para a demora nas obras na Rua 28 de Setembro. Segundo o residente, a rua tem passeios por acabar, piso a abater, falta de alcatrão e paragens de autocarro que ainda não foram colocadas. Já na Avenida dos Bombeiros Voluntários, lamentou o entulho acumulado e materiais de obras que têm servido para tapar o lixo. Referiu-se ainda a um “atentado ambiental” junto às habitações. “A pessoa que está a viver ilegalmente numa barraca tem mais de 200 garrafões de plástico. Isto é um crime ecológico”, disse.

O cidadão quis saber ainda quando estará concluída a obra de requalificação do polidesportivo da Icesa, uma vez que ainda não foram colocadas redes nas balizas nem as tabelas de basquetebol. Alertou ainda para os postes de madeira que estão em risco de queda junto à escola de Alpriate.

Segundo as explicações do presidente do município de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, as obras na Rua 28 de Setembro decorrem em duas fases. A primeira, da responsabilidade dos SMAS, já terminou e a segunda fase só deverá estar concluída no final de Abril, com a colocação de pavimentos e passeios e a resolução dos abatimentos do piso.

Os sobrantes de obras na Avenida dos Bombeiros Voluntários são da Junta de Freguesia de Vialonga, uma vez que o local serve “de entreposto” para a autarquia, sendo posteriormente transportados para os locais apropriados. Os equipamentos para o polidesportivo da Icesa foram reabilitados e estão a aguardar o processo de certificação para, posteriormente, serem instalados e o espaço abrir ao público. Os postes de telecomunicações de Alpriate são da MEO/Altice, tendo o edil referido que a empresa já foi notificada para intervir.