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Edição de 2026.04.16 1ª página Sociedade Morreu o empresário de Santarém Már ...
Morreu o empresário de Santarém Mário Colaço
Mário Colaço - foto DR

Morreu o empresário de Santarém Mário Colaço

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Faleceu no domingo, 12 de Abril, o empresário Mário Colaço, sócio-gerente da Orcopeças, empresa com mais de quatro décadas de actividade sediada em Santarém. Contava 73 anos. O velório teve lugar na casa mortuária do Arneiro das Milhariças na segunda-feira. O funeral decorreu na manhã de terça-feira, 14 de Abril, com cerimónia religiosa na Igreja de Arneiro das Milhariças, seguida de cortejo fúnebre até ao cemitério da mesma aldeia, onde o corpo foi sepultado.

Morreu o empresário de Santarém Mário Colaço

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