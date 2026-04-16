Obras da variante em Assacaias retomadas após quatro meses paradas

As obras reclamadas há duas décadas para eliminar uma das passagens de nível mais problemáticas do concelho de Santarém pararam, segundo a Infraestruturas de Portugal, devido à chuva que provocou a saturação dos solos.

As obras de construção da variante à EN 365, destinada a suprimir a passagem de nível da Linha do Norte em Assacaias, no concelho de Santarém, foram retomadas na segunda-feira, 13 de Abril, depois de estarem paradas cerca de quatro meses. A Infraestruturas de Portugal (IP) explica que a empreitada sofreu uma suspensão motivada pelas condições meteorológicas adversas registadas nos últimos meses. A obra, com um prazo de execução de 240 dias, teve um grande avanço de Junho até final de Outubro e depois foram retiradas todas as máquinas do local.

Segundo a empresa pública, a chuva forte e persistente provocou a saturação dos solos, impedindo a realização das terraplenagens previstas. Sem essas intervenções, não foi possível avançar para as fases seguintes da obra, como a pavimentação betuminosa, a construção dos sistemas de drenagem ou a marcação horizontal. Perante a impossibilidade técnica de prosseguir os trabalhos, a IP decidiu suspender temporariamente as operações de terraplenagem e todas as actividades dependentes, ao longo de toda a extensão da empreitada.

A variante à EN 365 é uma intervenção reclamada há mais de três décadas pelas populações de Alcanhões, Vale de Figueira e Santarém, devido aos constrangimentos provocados pela passagem de nível, considerada uma das mais problemáticas do concelho. Desde os primeiros estudos e promessas decorreram duas décadas e o projecto chegou a ser anunciado várias vezes por diferentes governos e autarquias, mas só avançou para obra depois de sucessivas revisões técnicas e orçamentais. A variante tem uma extensão de cerca de 1,5 quilómetros, criando um novo traçado rodoviário paralelo à Linha do Norte.