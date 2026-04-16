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Prisão para pai suspeito de abusar da filha durante anos em Abrantes

Um homem de 35 anos ficou em prisão preventiva por suspeitas de abuso sexual continuado da filha menor, actualmente com 13 anos, em Abrantes. Segundo a Polícia Judiciária, os abusos terão ocorrido desde os seis anos da criança, durante visitas parentais, tendo o caso sido denunciado pela mãe no início deste ano.