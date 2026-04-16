Problemas em Casal de Além foram tema na Câmara de Azambuja

Ruas com piso danificado, edifício em ruínas e ausência de rede de saneamento básico são algumas das preocupações que levaram João Vicente a intervir na reunião do executivo municipal de Azambuja. Presidente da autarquia apontou soluções para o futuro.

João Vicente, morador em Casal de Além, considera que devia haver um olhar mais atento e mais investimento do poder local nas infraestruturas daquela pequena localidade do concelho de Azambuja. Por esse motivo, elencou na última reunião do executivo camarário um conjunto de situações, desde a necessidade da requalificação de ruas, onde o “piso está danificado”, à falta de saneamento público. O cidadão apontou problemas ao nível do piso na Rua das Vivendas, Rua da Paz, Rua de Santo António e Rua 25 de Abril, onde junto ao parque infantil existe um pinheiro cujas raízes estão a contribuir para a degradação do piso. “Uma intervenção seria muito benéfica”, aludiu.

Na sua intervenção, no período destinado ao público, João Vicente mostrou ainda preocupação com o edifício em “ruínas” da antiga colectividade” e com a falta de rede pública de saneamento básico numa parte da localidade, questionando se há previsão para a resolução deste “problema para a população”.

O presidente do município, Silvino Lúcio (PS), respondeu que o “estado das ruas” é um assunto que este executivo tem vindo a acompanhar, tendo decorrido alguns asfaltamentos na União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa, à qual pertence a localidade de Casal de Além. “E irá ser equacionado, brevemente, esse conjunto de ruas que aqui referiu”, mencionou, acrescentando que quanto ao pinheiro terá de ser avaliado e, caso as suas raízes estejam a “destruir infraestruturas”, terá de se equacionar o seu abate.

Relativamente às ruínas da colectividade, o autarca explicou que o município comprou parte e que “anda a tentar negociar a parte que falta” para depois realizar uma intervenção que terá como objectivo o alargamento do cruzamento. Sobre o saneamento na Rua Direita, Silvino Lúcio afirmou que é intenção da câmara desenvolver projecto e lançar procedimento para a implementação de uma estação elevatória junto ao campo de futebol da localidade.