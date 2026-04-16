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Edição de 2026.04.16 1ª página Sociedade PSP detém suspeito de tráfico em VF ...

PSP detém suspeito de tráfico em VFX

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Um homem de 33 anos foi detido pela PSP em Vila Franca de Xira pelo crime de tráfico de estupefacientes. A intervenção, no dia 3 de Abril, ocorreu após os agentes identificarem o suspeito a deambular na via pública. Segundo a PSP, o indivíduo já se encontrava referenciado por ligações ao tráfico de droga, tendo sido detido recentemente pelo mesmo tipo de crime, o que motivou a sua abordagem.
Durante a revista de segurança realizada no local, os polícias encontraram na posse do suspeito cinco embalagens correspondentes a um total de quatro doses de cocaína. O homem foi detido, tendo posteriormente sido libertado e notificado para comparecer junto do Ministério Público.

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