Requalificação da extensão de saúde de Alcoentre está quase concluída

As obras de requalificação da extensão de saúde de Alcoentre estão “praticamente concluídas”, devendo ficar prontas em Maio, tal como previsto e após as sucessivas tempestades do último Inverno terem atrasado os trabalhos de colocação do sistema de isolamento térmico nas fachadas do edifício. A informação foi avançada em reunião do executivo municipal pelo presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, que explicou, em resposta aos vereadores do PSD, que não é para já possível adiantar uma data concreta para a reabertura daquela unidade.

“Não é só preciso as obras estarem concluídas, é preciso equipar”, justificou o presidente, lembrando que a empreitada esteve suspensa devido ao mau tempo. A colocação do equipamento e mobiliário, sublinhou Silvino Lúcio, é uma competência da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, que já visitou a infraestrutura com esse objectivo.

A requalificação da extensão de saúde de Alcoentre representa um investimento aproximado de 450 mil euros e conta com um financiamento da União Europeia, no valor de 350 mil euros, através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A Câmara Municipal de Azambuja assegura os restantes 100 mil euros da obra.