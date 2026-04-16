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Edição de 2026.04.16 1ª página Sociedade Tomar arrecada quase 75 mil euros c ...

Tomar arrecada quase 75 mil euros com leilão de viaturas e outros materiais

Câmara de Tomar promoveu hasta pública de veículos de transporte de passageiros e mercadorias, ambulâncias, equipamentos de recolha de resíduos e outros materiais, não tendo faltado procura.

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A Câmara de Tomar promoveu uma hasta pública para alienação de bens móveis pertencentes ao seu património, tendo a arrematação final rendido o valor total de 74.470 euros para os cofres da autarquia. Segundo informa o município, em leilão estiveram 19 lotes, abrangendo veículos de transporte de passageiros e mercadorias, equipamentos de recolha de resíduos, maquinaria de obra, ambulâncias, bem como materiais como metais, baterias, depósitos e estruturas diversas.
A iniciativa, que decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho, integra-se numa “estratégia de gestão e valorização do património”, acrescenta em comunicado a autarquia liderada por Tiago Carrão (PSD). Segundo o município, a hasta pública registou uma forte participação, traduzida numa significativa valorização dos bens em licitação. O montante global da base de licitação era de 47.090 euros, tendo a arrematação final atingido o valor total de 74.470 euros.
“Esta iniciativa enquadra-se na política municipal de gestão eficiente dos recursos, promovendo a alienação de bens em fim de ciclo de utilização e contribuindo, simultaneamente, para a optimização da receita municipal”, reforça a Câmara de Tomar.

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