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Edição de 2026.04.23 1ª página Sociedade DIREITO DE RESPOSTA

DIREITO DE RESPOSTA

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Ao abrigo do previsto pela Lei de Imprensa (Lei n.º 2/99 de 13 de Janeiro), Capítulo V, Dos Direitos de Informação, Secção 1, do Direito de Resposta e Rectificação, art.º 24 e ss., João Paulo Leitão Rosado vem, por este meio, exercer o seu legítimo direito de resposta e retificação à publicação de 01-04-2026, do Semanário Regional O MIRANTE, peça jornalística- Sociedade, com o título “Trânsito condicionado e condutas antigas aquecem debate em Abrantes”, o que o faz nos seguintes termos:
1. Numa peça jornalística- Sociedade, com o título “Trânsito condicionado e condutas antigas aquecem debate em Abrantes”, o jornal acima referenciado noticia informação incompleta e parcial;
2. Os factos apresentados não correspondem à verdade na íntegra, porque no referido artigo é referido uma passagem na AM de Abrantes, entre mim João Paulo Rosado - Deputado Municipal e o Presidente Manuel Jorge Valamatos da Câmara Municipal de Abrantes, onde faço uma intervenção sobre as roturas sistemáticas e as canalizações de fibrocimento (amianto) que podem colocar em risco a saúde pública dos consumidores de algumas freguesias! O Presidente comunicou que eu estava a ser injurioso e falso;
3. O vosso artigo devia ser completado e constar o seguinte: o deputado municipal João Paulo Rosado-PSD, fez um pedido ao Presidente da AM para intervir novamente e fazer a defesa da honra proferindo a opinião da Organização Mundial de Saúde - OMS : A instituição reconhecida mundialmente, reconhece o amianto como substância carcinogénica para humanos e afirma que não há níveis seguros conhecidos de exposição. A ingestão (por exemplo, através da água ou do muco que arrasta fibras inaladas) é considerada uma via de exposição humana possível, juntamente com a inalação e contacto cutâneo, perante esta menção mostra que o deputado não estava a ser injurioso ou falso, apenas quis alertar para as probabilidades de risco para a saúde publica, as redes de água existentes no concelho que ainda são de fibrocimento, contendo, provavelmente propriedades de Amianto nocivas para a saúde.
João Paulo Rosado

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