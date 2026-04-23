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Edição de 2026.04.23 1ª página Sociedade Fadista de Rio Maior baleada em cas ...
Fadista de Rio Maior baleada em casa pelo ex-marido, com quem ainda vivia
Natália Ferreira - foto DR

Fadista de Rio Maior baleada em casa pelo ex-marido, com quem ainda vivia

Julgado e condenado pelo crime de violência doméstica, o autor dos disparos tinha ordem do tribunal para abandonar a casa onde vivia com Natália Ferreira, a ex-mulher. Foi nela que a baleou duas vezes, pelas costas, deixando-a em estado crítico.

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Foi na casa onde ainda vivia com o ex-companheiro, condenado a três anos e meio de prisão com pena suspensa por violência doméstica, no centro da cidade de Rio Maior, que Natália Ferreira foi alvejada pelas costas com dois tiros de pistola. A esvair-se em sangue, a conhecida fadista e funcionária na Escola Secundária de Rio Maior, conseguiu libertar-se do agressor e pedir ajuda a um vizinho, alguns andares abaixo, no mesmo prédio.
O crime, que aconteceu na segunda-feira, 20 de Abril, cerca das 07h15, está a chocar a comunidade de Rio Maior, onde a fadista, que também participava em espectáculos como actriz, é muito estimada. “Ficámos chocados com esta notícia, mas não podemos dizer que foi uma surpresa”, diz a O MIRANTE Rui Germano, fundador e mentor do Beleza Teatro, projecto com o qual Natália Ferreira colaborava pontualmente como fadista e actriz. “Infelizmente nunca foi encontrada uma solução para a situação da Natália, que é o reflexo do nosso insucesso e inércia como sociedade civil e institucional em casos de violência doméstica”, lamenta o advogado de formação e mentor do projecto, que considera a fadista uma “pessoa muito bem-disposta e sempre disponível para ajudar”.
O autor do crime, de 75 anos, embora tivesse ordem do tribunal para abandonar a casa, continuava, mais de um ano após a sentença, a viver com a ex-mulher, que deu entrada no Hospital São José, em Lisboa, em estado crítico. Ao que O MIRANTE apurou até à hora de fecho desta edição, Natália Ferreira encontrava-se numa situação clínica estável depois de ter sido submetida a cirurgia.
Após ter sido dado o alerta, a GNR, de acordo com informações do oficial de relações públicas, deslocou para o local uma equipa de intervenção que fez um cerco ao prédio, tendo detido o autor dos disparos que se havia escondido. O caso passou para a alçada da Polícia Judiciária.

Fadista de Rio Maior baleada em casa pelo ex-marido, com quem ainda vivia

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