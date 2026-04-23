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Edição de 2026.04.23 1ª página Sociedade Moradores do centro histórico de Sa ...
Moradores do centro histórico de Santarém querem respostas contra degradação urbana

Moradores do centro histórico de Santarém querem respostas contra degradação urbana

Redução ou isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis e mudanças no estacionamento são algumas das reivindicações da associação que representa os moradores do centro histórico de Santarém.

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A Associação de Moradores do Centro Histórico de Santarém (AMCHS) defendeu um conjunto de medidas urgentes para travar a degradação da zona antiga da cidade, durante um almoço de convívio de associados para o qual foi convidado o presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, Alfredo Amante. Entre as propostas apresentadas destacam-se a criação de uma zona de estacionamento exclusivo para residentes na Praça Visconde Serra do Pilar e o alargamento do período de estacionamento reservado a moradores durante todo o tempo não concessionado passando a incluir sábado após as 13h00 até segunda-feira às 08h00. A associação quer também a redução ou isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para habitações no centro histórico.
O encontro reuniu cerca de quarenta moradores e convidados e serviu para discutir problemas que, segundo a associação, se arrastam há mais de uma década sem respostas estruturais. No momento de partilha de preocupações, vários residentes voltaram a denunciar a falta de segurança, as dificuldades de mobilidade e estacionamento e o estado de abandono do espaço público e do edificado, incluindo imóveis da própria autarquia, como o Teatro Rosa Damasceno e a moradia municipal na Avenida 5 de Outubro.
Segundo a associação, nas palavras de Alfredo Amante ficou clara a sobreposição de competências entre a câmara municipal e a união de freguesias, mas também a intenção de assumir um papel mais activo no centro histórico. O autarca, acrescenta a associação, comprometeuse a criar uma equipa multidisciplinar dedicada a pequenas reparações na cidade, apoiada por uma plataforma digital para recolha de queixas e sugestões dos moradores. A AMCHS sublinhou que a falta de manutenção básica agrava diariamente a degradação do Centro Histórico.

Moradores do centro histórico de Santarém querem respostas contra degradação urbana

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