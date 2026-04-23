Moradores do centro histórico de Santarém querem respostas contra degradação urbana

Redução ou isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis e mudanças no estacionamento são algumas das reivindicações da associação que representa os moradores do centro histórico de Santarém.

A Associação de Moradores do Centro Histórico de Santarém (AMCHS) defendeu um conjunto de medidas urgentes para travar a degradação da zona antiga da cidade, durante um almoço de convívio de associados para o qual foi convidado o presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém, Alfredo Amante. Entre as propostas apresentadas destacam-se a criação de uma zona de estacionamento exclusivo para residentes na Praça Visconde Serra do Pilar e o alargamento do período de estacionamento reservado a moradores durante todo o tempo não concessionado passando a incluir sábado após as 13h00 até segunda-feira às 08h00. A associação quer também a redução ou isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para habitações no centro histórico.

O encontro reuniu cerca de quarenta moradores e convidados e serviu para discutir problemas que, segundo a associação, se arrastam há mais de uma década sem respostas estruturais. No momento de partilha de preocupações, vários residentes voltaram a denunciar a falta de segurança, as dificuldades de mobilidade e estacionamento e o estado de abandono do espaço público e do edificado, incluindo imóveis da própria autarquia, como o Teatro Rosa Damasceno e a moradia municipal na Avenida 5 de Outubro.

Segundo a associação, nas palavras de Alfredo Amante ficou clara a sobreposição de competências entre a câmara municipal e a união de freguesias, mas também a intenção de assumir um papel mais activo no centro histórico. O autarca, acrescenta a associação, comprometeuse a criar uma equipa multidisciplinar dedicada a pequenas reparações na cidade, apoiada por uma plataforma digital para recolha de queixas e sugestões dos moradores. A AMCHS sublinhou que a falta de manutenção básica agrava diariamente a degradação do Centro Histórico.