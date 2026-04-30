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Edição de 2026.04.30 1ª página Cavaleiro Andante A praia fluvial que Santarém vai te ...
A praia fluvial que Santarém vai ter…ou não
- Foto gerada por IA

A praia fluvial que Santarém vai ter…ou não

Na fotografia vê-se gente na areia, miúdos na água, uma esplanada à maneira… bem, um cenário que não passa de pura ficção.

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Na fotografia vê-se gente na areia, miúdos na água, uma esplanada à maneira… bem, um cenário que não passa de pura ficção. Em Santarém o rio tem feito mais pela cidade do que a cidade por ele. Durante anos, a frente ribeirinha foi tratada como aquela tia pobre da família: aparece nas festas, entra na fotografia, mas ninguém a quer verdadeiramente à mesa. Fala-se agora no Parque Natura Tejo, que vai avançar neste mandato, com um investimento estimado em 7 milhões de euros, passadiços, estruturas em madeira e zonas de lazer. Assim esperemos. Entretanto o Cavaleiro Andante faz a sua parte e deixa aqui um esboço para inspirar os nossos autarcas a passarem das palavras aos actos.

A praia fluvial que Santarém vai ter…ou não

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