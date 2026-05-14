Cuidado com as pressas...

O tradicional desfile das tertúlias de Vila Franca de Xira, realizado no dia 1 de Maio no âmbito da VII Feira das Tertúlias, ficou manchado pela atitude de vários ciclistas que não respeitaram as ordens da polícia, abriram caminho à força entre os participantes e até pedalaram em cima dos passeios, quase batendo nos peões que ali circulavam. Ironicamente, no meio de toda a pressa, um dos apressados ciclistas acabou por escorregar no passeio e caiu junto ao cemitério da cidade, para gáudio de alguns que se sentiram ofendidos com a atitude desrespeitadora dos homens do pedal. Se dúvidas houvesse que as pressas dão mau resultado, eis um bom exemplo para abrir os olhos....