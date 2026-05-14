uma parceria com o Jornal Expresso
19/05/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante | 19-05-2026 15:28

Cuidado com as pressas...

Cuidado com as pressas...
- foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O tradicional desfile das tertúlias de Vila Franca de Xira, realizado no dia 1 de Maio no âmbito da VII Feira das Tertúlias, ficou manchado pela atitude de vários ciclistas.

O tradicional desfile das tertúlias de Vila Franca de Xira, realizado no dia 1 de Maio no âmbito da VII Feira das Tertúlias, ficou manchado pela atitude de vários ciclistas que não respeitaram as ordens da polícia, abriram caminho à força entre os participantes e até pedalaram em cima dos passeios, quase batendo nos peões que ali circulavam. Ironicamente, no meio de toda a pressa, um dos apressados ciclistas acabou por escorregar no passeio e caiu junto ao cemitério da cidade, para gáudio de alguns que se sentiram ofendidos com a atitude desrespeitadora dos homens do pedal. Se dúvidas houvesse que as pressas dão mau resultado, eis um bom exemplo para abrir os olhos....

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1770
    13-05-2026
    Capa Vale Tejo
    13-05-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região