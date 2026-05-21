Autocaravanas voltam a gerar polémica na reunião de câmara de Tomar

Oposição socialista acusa executivo de afastar turistas e destruir uma solução que funcionava. Tiago Carrão rejeita regresso das autocaravanas ao antigo parque de eventos e diz que a pernoita naquele espaço é ilegal.

O estacionamento de autocaravanas voltou a marcar a reunião da Câmara de Tomar, com o PS a acusar o executivo liderado por Tiago Carrão de não ter encontrado uma solução adequada para os visitantes que chegam à cidade sobre rodas. Hugo Cristóvão e Filipa Fernandes alertaram para os prejuízos no turismo local e defenderam que o município destruiu uma resposta que funcionava. O presidente da câmara rejeitou as críticas e garantiu que a opção de transformar o antigo espaço num parque verde é irreversível.

Na reunião camarária de 4 de Maio, Hugo Cristóvão recordou que, um mês depois do encerramento do antigo parque, foi anunciado que o espaço não iria reabrir, tendo sido apontado um novo local sem infraestruturas de apoio. O vereador socialista questionou quantas autocaravanas chegaram a estacionar nesse novo espaço e considerou que nem a primeira nem a segunda solução provisória respondem às necessidades.

Tiago Carrão explicou que o encerramento do espaço original foi motivado pelos danos causados pelas intempéries e reiterou que a decisão de fundo passa por transformar aquela zona num parque verde, com eventos ocasionais, utilização que considera incompatível com o estacionamento de autocaravanas. O autarca distinguiu ainda duas soluções provisórias: uma primeira, apenas para estacionamento, e uma segunda, que pretende que seja definitiva, na Avenida Maria de Lourdes de Mello e Castro, junto ao antigo estádio, onde deverão ser instaladas infraestruturas de descarga. O presidente disse esperar que a solução seja encontrada e implementada a curto prazo.

Filipa Fernandes classificou a situação como “uma telenovela” demasiado séria para fazer rir. A vereadora socialista alertou para as consequências no turismo, lembrando que há visitantes que chegam a Tomar de autocaravana e acabam por se fixar no concelho, dando como exemplo um casal estrangeiro que assim o fez. A vereadora propôs que, até existir uma solução definitiva, as autocaravanas possam regressar temporariamente ao antigo parque de eventos, saindo apenas nos períodos em que decorram iniciativas naquele espaço.

Tiago Carrão respondeu no mesmo tom: “Telenovela em que os senhores insistem em ser os protagonistas”. O presidente rejeitou a proposta socialista, argumentando que a pernoita naquele local é ilegal, e reafirmou que o destino do espaço está definido. Recorde-se que a Câmara de Tomar definiu um novo espaço provisório para estacionamento de autocaravanas na Avenida Maria de Lourdes de Mello e Castro, a cerca de dois quilómetros do antigo parque, junto ao Estádio Municipal. O anterior espaço ficou reservado exclusivamente para operações de descarga, no âmbito das obras de requalificação que darão lugar ao futuro Parque Urbano de Tomar.