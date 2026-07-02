Morreu Osvaldo Pires: um homem dos sete ofícios

“Sei que um dia terei de morrer, mas isso acontece a todos”. Esta foi uma das últimas frases que Osvaldo Pires, presidente da Assembleia de Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, disse na sua última entrevista a O MIRANTE, em Janeiro deste ano. Foi uma conversa sobre política local mas que revelou também o espírito de um homem elogiado por todos e que, mesmo doente, não recusava limpar as ervas da sua rua por entender que cada cidadão deve dar o exemplo para tornar melhor a comunidade onde vive.

“Sou apaixonado pela vida e apaixono-me quatro a seis vezes por dia. Nunca sabemos qual é o nosso prazo de validade. O que me custa não é a morte. É deixar de ver um pássaro a voar, a folha de uma árvore a cair, um sorriso de uma criança, quando vejo um sorriso franco e alegre. Adoro gargalhadas. É o melhor que podemos ter”, confessava.

A comunidade de Vila Franca de Xira acordou mais pobre na terça-feira, 30 de Junho, com a notícia do falecimento de Osvaldo Pires, aos 55 anos. O autarca deixa um legado imperecível de entrega ao serviço público, generosidade e um optimismo inabalável que desafiou a própria finitude humana.

Homem de convicções fortes e de uma genuína rectidão cívica, Osvaldo Pires personificava o autarca de proximidade. Eleito pela coligação PSD/IL para um segundo mandato, nunca permitiu que as amarras da disciplina partidária ou as questiúnculas da “politiquice” asfixiassem o seu compromisso com as populações.

A sua trajectória de vida assemelhava-se a um livro de afectos e superações. Foi pastor, vendedor de seguros, agente imobiliário, gráfico, motorista, vendedor de produtos alimentares, gestor de contas, administrador e director de empresas, assessor e secretário da vereação. Era actualmente profissional de informática na Câmara de Vila Franca de Xira.

“O dia-a-dia cega-nos. Com a pressão do trabalho acabamos por não dar valor ao que temos. Precisamos de viver, fazer acontecer as coisas com que sonhamos. Não deixar que sejam os outros a escrever a nossa história. Não vale a pena perguntar se estou melhor, porque nunca irei melhorar. A pergunta deve ser como é que me sinto hoje? Vamos lá fazer coisas giras”, dizia, com um sorriso.

Osvaldo Pires parte mas a sua memória permanecerá viva em cada sorriso franco, em cada causa comunitária defendida e na coragem daqueles que, inspirados pelo seu exemplo, recusam render-se perante as adversidades da vida.