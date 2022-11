PSP deteve dois homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 28 e os 48 anos por serem suspeitos de estarem envolvidos num esquema de burlas através da aplicação MB WAY

Detidos no Entroncamento suspeitos de burlas com MB WAY

Dois homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 28 e os 48 anos, foram detidos pela PSP no Entroncamento por serem suspeitos de estarem envolvidos num esquema de burlas através da aplicação MB WAY. A operação policial, ocorrida no dia 16 de Novembro, deu cumprimento a cinco mandados de busca domiciliária e a três mandados de detenção fora de flagrante delito. Os suspeitos são dois homens de 41 e 28 anos e uma mulher com 48 anos.

Da acção da PSP resultou ainda a apreensão de 33 telemóveis; 11 computadores portáteis; 4 tablets; vários cartões SIM; 111 doses de haxixe; duas balanças de precisão; 800 euros em dinheiro;

3 armas de ar comprimido; e uma mira telescópica.