Dia Mundial da Prematuridade. Bebés prematuros devem ser observados por oftalmologistas

No Dia Mundial da Prematuridade, que se assinala esta quinta-feira, 17 de Novembro, a Sociedade Portuguesa de Oftalmologia alerta que a Retinopatia de Prematuridade (ROP) é uma das principais causas de baixa visão e cegueira na infância em todo o mundo. Nesse sentido realça que é de grande importância a avaliação periódica dos bebés prematuros nas primeiras semanas e meses de vida por médicos oftalmologistas, de modo a diagnosticar atempadamente esta doença e instituir tratamento quando indicado, de modo a tentar evitar a evolução da doença.

Todos os anos nascem cerca de 15 milhões de prematuros em todo o mundo, ou seja, um em cada dez bebés nasce prematuro. Em Portugal, a prematuridade é de cerca de 8% e a prevalência de prematuros abaixo das 32 semanas é de 1,2%.1. Em termos globais, estima-se que, em cada ano, aproximadamente 20 mil bebés prematuros fiquem cegos devido à ROP e outros 12 mil sejam portadores de deficiência visual2.

“As fases iniciais podem regredir espontaneamente e não necessitam de tratamento específico, mas exigem uma rigorosa monitorização por Oftalmologia”, refere Madalena Monteiro, médica oftalmologista e coordenadora do Grupo Português de Oftalmologia Pediátrica e Estrabismo da SPO. “Quando a ROP evolui para as formas mais graves, é necessário realizar tratamento. As armas terapêuticas mais comuns são o laser e as injecções intravítreas, estando a cirurgia reservada para os casos extremos”, acrescenta a especialista.