Alice Miranda não resistiu aos ferimentos depois de ter sido atropelada por um carro na aldeia de Ferreira do Zêzere.

Morreu idosa atropelada por carro sem condutor na aldeia do Bêco

Alice Miranda acabou por falecer depois de ter sido atropelada por um carro sem condutor na passada sexta-feira, 11 de Novembro, na aldeia do Bêco, concelho de Ferreira do Zêzere. A vítima, de 70 anos, encontrava-se internada em estado grave no Hospital de Abrantes desde o dia em que foi atropleada.

Alice Miranda, de 70 anos não resistiu às múltiplas fracturas que sofreu ao ficar debaixo da viatura, que abalroou Alice e o seu marido quando se deslocavam de motorizada no mesmo sentido. Manuel Nunes sofreu apenas ferimentos ligeiros.

O insólito acidente aconteceu quando Luís Martins, proprietário do veículo, foi beber café . Quando voltou para o seu carro ele já lá não estava, tendo aparentemente ganho vida própria mesmo com o travão de mão accionado.