Ordem dos Engenheiros debate responsabilidade civil, criminal e disciplinar

A Delegação Distrital de Santarém da Ordem dos Engenheiros promoveu uma noite temática sobre a responsabilidade civil, criminal e disciplinar dos actos de engenharia. A iniciativa visou alertar os engenheiros que a consciencialização da responsabilidade só é possível com o conhecimento devido da legislação e das competências atribuídas em cada caso. Para a delegação esta noite temática constituiu “uma actividade profícua para os engenheiros”.

Participaram na sessão como oradores o presidente do Conselho Disciplinar da Região Sul, º José Marçal da Silva, e o vogal do mesmo conselho, Tiago Pinto Ribeiro. A moderação do debate ficou a cargo do presidente do Conselho Diretivo da Região Sul, Luís Machado, e o delegado distrital, João Carvalho.

A iniciativa teve lugar no dia 11 de Novembro